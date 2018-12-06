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СМИ рассказали о кризисе российского флота

07.12.2018 12:06 — Разное | Tut.by  
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Планы российских ВМС сделать корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами «Калибр» эффективным средством неядерного сдерживания к 2020 году провалились, сообщают «Известия».


Изображение: Минобороны России / youtube.com

Предусмотренное Госпрограммой вооружения 2011−2020 годов масштабное оснащение флота крылатыми ракетами с перспективой выйти на второе место после США (вес ракетного залпа американцев около 4000 единиц) не произошло.

Значительно сдвинулись сроки постройки новых кораблей и модернизация подводных лодок. Например, из планировавшихся к постройке 26 корветов и фрегатов — носителей «Калибров» — в состав флота вошли только четыре корабля. Затянулась модернизация подводных крейсеров проекта 949А, а также других кораблей и субмарин.

Сейчас российский флот насчитывает всего одиннадцать небольших кораблей и катеров, оснащенных комплексом «Калибр» с суммарным потенциальным залпом в 96 ракет, а также семь дизельных и от трех до пяти атомных субмарин, также оснащенных этим оружием.

Столь медленные темпы перевооружения создают потенциальную угрозу стратегической стабильности ВМФ России и ставят под угрозу обороноспособность страны.

 
 
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Предусмотренные Госпрограммой вооружения 2011−2020 годов масштабное оснащение флота крылатыми ракетами не было осуществлено.
 
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