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В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой

07.12.2018 11:03 — Разное | Myfin  
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В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой
В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой

Нескучные знания, связь и забота

В Elari KidPhone 3G Алиса — больше, чем голосовой помощник. Она готова отвечать на каверзные детские вопросы, может просто поболтать с ребенком, умеет решать математические задачи, играть в города, слова, «Зоологию», «Угадай песню» и другие игры, загадывать загадки, шутить, рассказывать сказки и многое другое*!  Эти способности специально доработаны: команда Яндекса научила Алису лучше понимать детскую речь и предлагать контент, который подходит детям. Кроме того, Elari и другие партнеры Яндекса уже разрабатывают новые полезные навыки специально для KidPhone 3G, которые будут доступны в ближайшие месяцы.

Умные часы обладают важными функциями связи и безопасности – они полностью контролируются со смартфонов родителей через приложение Elari SafeFamily, поддерживают голосовые и видеовызовы, а их местоположение и историю перемещений можно в любой момент увидеть благодаря GPS/WiFi/LBS-трекингу. Ребенок может позвонить разрешенным родителями контактам, а также устроить с ними видеочат – в том числе, с друзьями, у которых есть такие же смарт-часы. На время занятий или тихого часа родители могут дистанционно переводить часы в режим «На занятиях», а в случае экстренной ситуации ребенок может воспользоваться тревожной кнопкой SOS, оповещая сразу всех «подписанных» на него взрослых.

В Беларуси появились первые детские умные часы с Алисой

 
 
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В Беларуси появились первые в мире детские смарт-часы с поддержкой голосового помощника Алиса, видеозвонков и GPS-трекинга. Elari KidPhone 3G - первое устройство, выпущенное...
 
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