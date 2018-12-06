Белорусские магазины перешли на новогодний режим

Белорусские магазины готовятся к Новому году и перешли на новый формат торговли, передает телеканал «МИР 24».

Украшенные витрины приглашают покупателей, в некоторых магазинах уже объявлены скидки до 70 процентов. А это значит, что купить подарки и не только можно по приятным ценам. Также в этом году многие торговые точки в канун праздника и в саму новогоднюю ночь и закрываться не будут.

«Субъекты торговли обращаются в местные торговые отделы с заявлением, говорят, что хотят продлить режим работы. И нет в этом никаких препятствий. Режим работы продляется, потому что и власть, и сам продавец понимает, что нужно работать в такие дни в интересах потребителя», – говорит Виолетта Березовская, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

К праздникам во всех городах развернутся новогодние ярмарки. Всего намечено около 19 тысяч мероприятий.

Елочные базары откроются 17 декабря. Продавцы обещают невысокие цены на ели. Максимум – до 10 долларов.