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AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту

07.12.2018 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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AliExpress пришел в Беларусь и запустил бонусную карту
Фото из открытых источников

Для экономии на онлайн-шопинге потребуется карта «Alfa-AliExpress», которую можно оформить бесплатно. Ее владельцам доступны бонусы за каждую транзакцию в соответствующем объеме, которыми можно компенсировать все покупки на AliExpress.

Сумма компенсаций зависит от площадки: при покупках на AliExpress вернут 5% расходов, в остальных интернет-магазинах – 1%, а при других транзакциях – полпроцента. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк InSync.

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платёжной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Заказать карточку можно на сайте Альфа-Банка, в интернете или мобильном банке InSync. Карту бесплатно доставят в любую точку Беларуси, есть лишь комиссия за ежемесячное обслуживание – 1,49 рубля.

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Белорусский Альфа-Банк стал четвертым банком в мире, который запустил с AliExpress совместную программу лояльности. Помимо Беларуси, площадка стимулирует покупателей в Израиле, Южной Корее и России.

«Кобрендовый проект с AliExpress – это новый уровень партнерства для рынка. Соглашение с таким крупным игроком полезно для сотен тысяч белорусов, которые часто делают покупки на AliExpress. Люди смогут получать очевидную выгоду и экономить, Альфа-Банк же рассчитывает существенно повысить транзакционную активность клиентов, а также закрепить свое лидерство в инновациях, в предоставлении цифровых продуктов», – подчеркнула руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка Ольга ФИЛИППЕНКО.

В AliExpress называют Беларусь перспективной страной и планируют активнее работать с покупателями.

«Альфа-Банк (Беларусь) является четвертым банком в мире, запустившим с AliExpress кобрендовую карту. Беларусь – перспективный рынок для AliExpress, и мы заинтересованы в повышении уровня качества онлайн-сервиса и развитии новых предложений. Кобрендовая бонусная дебетовая карта «Alfa-AliExpress» – привлекательное решение для белорусских пользователей», – пояснил менеджер по развитию бизнеса AliExpress ДОМИНИК ИНСОГНА.

В Visa обратили внимание на активность белорусских покупателей в Интернете.

«Доля электронной коммерции в Беларуси по состоянию на октябрь 2018 года составляет 23%. То есть на каждые 100 рублей почти четверть (23 рубля) приходится на онлайн-оплаты. При этом доля международных транзакций в e-commerce – 16%. Среди зарубежных площадок по картам Visa лидирует AliExpress. Мы видим в Беларуси огромный потенциал для роста», –  отметил региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове Игорь КОВАЛЕВ.

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Справка:

Альфа-Банк (Беларусь) – коммерческий банк, занимающий 8-е место в стране по объему активов и 7-е – в рейтинге мобильных банков СНГ по версии аналитического агентства Markswebb. Количество пользователей мобильного банка InSync.by превысило 200 тысяч.  Все 10 лет работы демонстрирует устойчивую динамику развития. В 2018 году Альфа-Банк (Беларусь) признан Банком года в Беларуси, по версии ведущего журнала компании The Financial Times - The Banker.

AliExpress (www.aliexpress.com) – глобальная розничная торговая площадка, созданная в 2010 году, которая позволяет покупателям со всего мира покупать напрямую у производителей и дистрибьюторов, прежде всего в Китае. Главными потребительскими рынками, где популярен AliExpress, являются Россия, США, Бразилия, Испания, Франция и Великобритания. AliExpress – это бизнес группы Alibaba.

 
 
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AliExpress официально вышел на белорусский рынок и вместе с Альфа-Банком запустил первую кобрендовую бонусную карту. Владельцы «Alfa-AliExpress» могут вернуть 5% в виде...
 
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