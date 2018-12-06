Золотовалютные резервы Беларуси выросли до почти 7,5 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря, по предварительным данным, составили в эквиваленте $7 млрд 439,9 млн.

За ноябрь золотовалютные резервы выросли на 323,3 млн. долларов (на 4,7%) после роста в октябре 2018 года на 181,3 млн. долларов (на 2,6 процента).

В Нацбанке считают, что увеличению уровня золотовалютных резервов способствовали поступление валюты в бюджет. В частности, после получения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупки валюты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке облигаций.

Правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 150 млн. долларов США, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Справка БДГ

Объем золотовалюных резервов на 1 января 2019 года, по Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, должен составить не менее 6 млрд. долларов США.

На 1 января 2018 г резервные активы Беларуси по стандартам МВФ составляли 7,315 млрд долларов, на 1 января 2017 г - 4,927 млрд, на 1 января 2016 г - 4,176 млрд, на 1 января 2015 г - 5,059 млрд, на 1 января 2014 г - 6,651 млрд, на 1 января 2013 г - 8,095 млрд долларов.