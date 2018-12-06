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В слуцкой больнице заменят старые лифты
07.12.2018 — Разное | Слуцк Город
КДУП «Управление капитального строительства Слуцкого района»
Речь идёт о замене двух больничных лифтов в хирургическом корпусе и двух лифтов в детском корпусе, о замене лифта в приемном отделении и реанимации, а также двух лифтов лифтов в палатном блоке.
Проектно-изыскательные работы и подготовка проектно-сметной документации в общей сложности оценивается в 40 000 рублей. Источник финансирования - бюджет Слуцкого района.
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«Управление капитального строительства» опубликовало тендер на проведение проектно-изыскательских работ, проектирование и выполнение проектно-сметной...
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