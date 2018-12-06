В слуцкой больнице заменят старые лифты

КДУП «Управление капитального строительства Слуцкого района» опубликовало тендер на проведение проектно-изыскательских работ, проектирование и выполнение проектно-сметной документации по замене 8 лифтов 1986 года постройки в корпусах Слуцкой ЦРБ.

Речь идёт о замене двух больничных лифтов в хирургическом корпусе и двух лифтов в детском корпусе, о замене лифта в приемном отделении и реанимации, а также двух лифтов лифтов в палатном блоке.

Проектно-изыскательные работы и подготовка проектно-сметной документации в общей сложности оценивается в 40 000 рублей. Источник финансирования - бюджет Слуцкого района.



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