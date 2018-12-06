В Слуцком ГДК пройдут новогодние программы для взрослых и детей

29 декабря в Слуцком городском Доме культуры пройдёт новогодний мюзикл «Морозко» для взрослых. Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.

Начало: в 16.30 и 19.00. Цена билета: 12 рублей.

А 2 и 3 января в ГДК покажут новогоднюю музыкальную сказку для детей «Волшебная книга желаний». Начало: 2 января в 14.00, 3 января в 12.00 и 14.00. Цена билета: 8 рублей.

Справки по телефону касс: 5-73-26.



Slutsk-Gorod.by