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В Слуцком ГДК пройдут новогодние программы для взрослых и детей
07.12.2018 — Разное | Слуцк Город
29 декабря в Слуцком городском Доме культуры пройдёт новогодний мюзикл «Морозко» для взрослых. Об этом сообщается в
Начало: в 16.30 и 19.00. Цена билета: 12 рублей.
А 2 и 3 января в ГДК покажут новогоднюю музыкальную сказку для детей «Волшебная книга желаний». Начало: 2 января в 14.00, 3 января в 12.00 и 14.00. Цена билета: 8 рублей.
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29 декабря в Слуцком городском Доме культуры пройдёт новогодний мюзикл «Морозко» для взрослых. Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.
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