Вчера в 12-м городке на пешеходном переходе сбили женщину

В четверг, 6 декабря, 8:00 34-летний житель Минского района, управляя Volkswagen Caddy, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу.

ДТП произошло на пешеходном переходе вблизи перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Ленина и Магистральная. Женщина переходила дорогу по «зебре».

Женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована. Она также была без световозвращающих элементов, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.



Slutsk-Gorod.by