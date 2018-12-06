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Вчера в 12-м городке на пешеходном переходе сбили женщину
07.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В четверг, 6 декабря, 8:00 34-летний житель Минского района, управляя Volkswagen Caddy, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу.
ДТП произошло на пешеходном переходе вблизи перекрёстка с круговым движением на пересечении улиц Ленина и Магистральная. Женщина переходила дорогу по «зебре».
Женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована. Она также была без световозвращающих элементов,
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В четверг, 6 декабря, 8:00 34-летний житель Минского района, управляя Volkswagen Caddy, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу.
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