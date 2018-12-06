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Следователи ищут очевидцев наезда на пешехода по улице 14 Партизан
07.12.2018 — Разное | Слуцк Город
22 сентября 2018 года около 19:30 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Мерседес-Бенц 190D, двигался по улице 14 Партизан в направлении улицы Ленина и вблизи дома №39 совершил наезд на пешехода 1960 года рождения.
Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо.
Если вы стали очевидцев данного ДТП или располагаете какой-то информацией об обстоятельствах, просьба сообщить об этом в Следственное управление УСК по Минской области по телефонам: +375(44)782-72-30 или 8(017)219-04-22.
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22 сентября мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Мерседес-Бенц 190D, двигался по улице 14 Партизан и вблизи дома №39 совершил наезд на пешехода 1960 года...
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