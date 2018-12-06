1 10 советов, которые помогут стать умнее

Многие считают, все, что успел схватить во время учебы в школе и вузе, определяет уровень знаний на всю жизнь. На самом деле, это заблуждение, учится никогда не поздно.

Совершенствоваться стоит на протяжении всей жизнь, ведь любая мозговая деятельность положительно влияет на человеческий организм.

Используя простые правила, можно стать умнее, и не важно, сколько при этом лет.