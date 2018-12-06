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7 причин головной боли и способы избавления от нее
07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В мире около 46 процентов взрослых страдают головными болми. В рейтинге причин инвалидности Всемирной организации здравоохранения головные боли входят в топ-10 самых тяжелых состояний для мужчин и топ-5 — для женщин. В этой статье мы собрали несколько неявных причин возникновения головной боли и определили, как можно от нее избавиться.
С помощью наших советов вы сможете предотвратить головную боль либо уменьшить ее в кратчайшие сроки простыми, но эффективными методами.
1. Дефицит солнечного света и витамина D
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В мире около 46 процентов взрослых страдают головными болми. В рейтинге причин инвалидности Всемирной организации здравоохранения головные боли входят в топ-10...
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