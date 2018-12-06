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9 разрушающих нашу жизнь фраз
07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Психологи уверяют, что не только мысли, но и бессознательно употребляемые слова оказывают влияние на нашу жизнь. Если навести порядок в голове и навсегда исключить из своего «словарика» некоторые опасные фразы, изменения не заставят себя ждать. Все в ваших руках!
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Психологи уверяют, что не только мысли, но и бессознательно употребляемые слова оказывают влияние на нашу жизнь. Если навести порядок в голове и навсегда исключить...
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