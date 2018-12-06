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9 разрушающих нашу жизнь фраз

07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Психологи уверяют, что не только мысли, но и бессознательно употребляемые слова оказывают влияние на нашу жизнь. Если навести порядок в голове и навсегда исключить из своего «словарика» некоторые опасные фразы, изменения не заставят себя ждать. Все в ваших руках!

Я стараюсь
Научитесь всегда добиваться хоть какого-либо видимого результата. Иначе фраза «я старалась, но из этого ничего не вышло» превратится в постоянную отговорку.

У меня нет времени
Этими словами можно оправдать все что угодно: не вовремя выполненная работа, нежелание проводить время с семьей и др. Но будем честными, если человеку действительно что-то нужно, он обязательно найдет время для этого. Разберитесь, наконец, со своими желаниями и страхами. Будьте честны сами с собой!

Это невозможно
Никогда не стоит опускать руки, иначе рискуете прожить не «свою» жизнь. В конце концов, любую вершину можно покорить, главное – по-настоящему захотеть.

Я не в том возрасте
Никогда не поздно что-то менять в своей жизни, рисковать и мечтать. Ведь настоящая жизнь всегда в развитии и динамике. Чарльз Дарвин, например, опубликовал свою легендарную теорию о происхождение видов в 50 лет. Всемирно известный художник Анри Руссо начал заниматься живописью, когда ему было далеко за 40.

 
 
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Психологи уверяют, что не только мысли, но и бессознательно употребляемые слова оказывают влияние на нашу жизнь. Если навести порядок в голове и навсегда исключить...
 
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