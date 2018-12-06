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Тайны и открытия, связанные с вулканами

07.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Вулкан — это не просто гора, извергающая лаву. Они являются одними из самых мощных геологических объектов, а их извержения могут изменить карту мира. Однако вулканам совсем не обязательно быть активными, чтобы предоставить нам ценные археологические и геологические находки.

Часто внутри или рядом с ними обнаруживают следы древнего разума и тайны, оставшиеся с тех времен, когда вулканы были священными местами. В слоях золы и стекле ученые находят целые леса, древние моря и целые главы человеческой истории.

10. Окаменелости, предсказывающие будущее

 
 
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Вулкан — это не просто гора, извергающая лаву. Они являются одними из самых мощных геологических объектов, а их извержения могут изменить карту мира. Однако...
 
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