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Выступление в трудовом коллективе ЗАО «Амкадор-Эластомер»

07.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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06 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям БаскоМаксим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективе ЗАО «Амкадор-Эластомер».

В своем выступлении начальник отдела акцентировал внимание на эксплуатации печного отопления. Пожары в садовых товариществах, в жилых домах и на производстве довольно часто возникают по непосредственной вине граждан. Как правило, многие граждане вовремя не обслуживают свои печи и своевременно не очищают дымоходы от сажи, в результате чего они совершенно не готовы к суровым зимним условиям и, идя в разрез правилам пожарной безопасности, осуществляют топку неисправного печного отопления, надеясь, что пожар их не коснётся.

Так же сотрудник МЧС напомнил, что одной из основных причин пожара является, конечно же, неисправная электропроводка. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену поврежденных. Так же большую опасность возникновения пожара представляет старая проводка. Со временем изоляция таких проводов высыхает, растрескивается и осыпается, что может привести к короткому замыканию и возгоранию помещений.

Максим Баско напомнил присутствующим о соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности в быту, акцентировал внимание на знании и соблюдении правил в случае возникновения пожара.


 
 
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06 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям БаскоМаксим Валерьевич провёл выступление в трудовом коллективе...
 
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