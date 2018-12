Тренер встал перед судьей на колени ради добавленного времени

Главный тренер софийского ЦСКА Нестор Эль Маэстро умолял судью добавить время в концовке матча чемпионата Болгарии против «Лудогорца». Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь mshumanov.

Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today’s league decider against champions Ludogorets (1−1). El Maestro demanded six more minutes to be played… pic.twitter.com/zgyAWfYMtS