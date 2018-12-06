Тренер встал перед судьей на колени ради добавленного времени

Главный тренер софийского ЦСКА Нестор Эль Маэстро умолял судью добавить время в концовке матча чемпионата Болгарии против «Лудогорца». Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь mshumanov.

Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today’s league decider against champions Ludogorets (1−1). El Maestro demanded six more minutes to be played… pic.twitter.com/zgyAWfYMtS — mshumanov (@shumansko) 6 декабря 2018 г.

Рефери добавил две минуты к основному времени противостояния. Эль Маэстро просил о еще большем количестве минут и даже встал на колени перед судьей. Тем не менее, просьбу сербского специалиста не выполнили. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В случае победы ЦСКА мог вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Болгарии «Лудогорцу». После 18 туров отрыв команды Эль Маэстро от первого места составляет шесть очков.