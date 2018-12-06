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Тренер встал перед судьей на колени ради добавленного времени

07.12.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер софийского ЦСКА Нестор Эль Маэстро умолял судью добавить время в концовке матча чемпионата Болгарии против «Лудогорца». Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь mshumanov.

Рефери добавил две минуты к основному времени противостояния. Эль Маэстро просил о еще большем количестве минут и даже встал на колени перед судьей. Тем не менее, просьбу сербского специалиста не выполнили. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В случае победы ЦСКА мог вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Болгарии «Лудогорцу». После 18 туров отрыв команды Эль Маэстро от первого места составляет шесть очков.

 
 
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Главный тренер софийского ЦСКА Нестор Эль Маэстро умолял судью добавить время в концовке матча чемпионата Болгарии против «Лудогорца».
 
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