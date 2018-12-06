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Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе
07.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу до нового года для финализации обсуждения спорных вопросов, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает
«Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до нового года. Главным образом для, скажем так, для финализации обсуждения тех вопросов двухсторонних отношений, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», – сказал Песков.
По словам белорусского лидера, в новый год не следует вступать с нерешенными проблемами.
«На следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над «и», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», – сказал Лукашенко.
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Лидеры стран обсудят вопросы двухсторонних отношений, которые относились к категории спорных.
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