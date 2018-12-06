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Диафильмы для взрослых, рок и регги. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве
А вот и пятница! А это значит что? Впереди выходные — и наш топ-3 событий в Могилеве, которые стоят вашего внимания.
8 декабря
Белорусская рок-группа из города Берёза «Бяз назвы», или B: N, даст
Начало — в 18.00. Билеты можно купить в Beer Pub ЭDEM, стоимость первых 30 штук — по 5 рублей.
Возрастное ограничение носит рекомендательный характер и связано с тем, что материал может быть не достаточно понятен детям.
Место — «Цэнтр Кола» (переулок Чкалова, 16). Начало — в 19.00. Вход — free donation и по предварительной регистрации
Продолжительность — 90 мин.
9 декабря
Регги-группа BEZ. NOT представит в родном Могилеве новый сингл «Письма» и обновленную программу из старых и новых песен
Место — ночной клуб CUBA (улица Первомайская, 29). Начало — в 19.00.
Стоимость билетов: 8 рублей — первые 50 штук, 10 рублей — до 9 декабря, 12 рублей — в день концерта. Купить билеты можно у администратора в ресторане «Винтаж» (улица Первомайская, 29, время работы — с 12.00 до 17.00),
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