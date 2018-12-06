Теему Пулккинен перейдет из минского в московское «Динамо»

Финский нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен будет обменян в московское «Динамо», сообщает «Чемпионат.ком» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4». Пулккинен не принимал участия в играх «зубров» с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.

Сезон-2017/18 нападающий провел в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Вулвз». В 75 матчах регулярного чемпионата Теему забросил 29 шайб и сделал 36 результативных передач. В 3 играх плей-офф игрок набрал 1 (1+0) очко.

За карьеру в НХЛ Пулккинен выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотс». В общей сложности Теему принял участие в 83 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 9 голевых передач.