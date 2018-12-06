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Группа Никиты Преснякова исполнит в Минске лучшие хиты Radiohead, Nirvana и Linkin Park (18+)

07.12.2018 13:02 — Разное | Tut.by  
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Группа Multiverse, лидером которой является Никита Пресняков, выйдет на сцену столичного клуба «Брюгге» 22 декабря со специальной кавер-программой. В этот вечер будут звучать только лучшие хиты Radiohead, Nirvana, Linkin Park, Muse, а также песни из дебютного альбома коллектива Beyond.


Фото: multiverseband.ru

Группа Multiverse была основана в 2014 году российским музыкантом, актером и певцом Никитой Пресняковым. Музыкальный стиль коллектива можно определить как альтернативный рок с элементами метала и пост-хардкора.

Свой первый сингл и клип Multiverse выпустили в 2015 году, громко заявив о себе. Тогда же Никита Пресняков вместе с коллективом принял участие в шоу «Главная сцена», где ребята смогли дойти до финала. За четыре года существования группа успела выступить на одной сцене с такими известными музыкальными коллективами, как Limp Bizkit и Our Last Night. В 2017 году Multiverse дали концерты по всей России вместе с британцами Asking Alexandria, а также были приглашены в качестве специального гостя на концерт Aerosmith в Москве.

Multiverse выступят в Минске со специальной кавер-программой. Услышать любимые песни таких групп, как Nirvana, Radiohead, Linkin Park, Muse, а также оценить звучание дебютного альбома коллектива под названием Beyond можно будет 22 декабря в клубе Брюгге.

Когда: 22 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: 35 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Группа Multiverse, лидером которой является Никита Пресняков, выйдет на сцену столичного клуба «Брюгге» 22 декабря со специальной кавер-программой. В этот вечер будут...
 
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