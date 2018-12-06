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Брестчане переживают за уточек в парке и призывают желающих их подкармливать
07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
В городском парке города Бреста есть утки, оставшиеся на зимовку. Их очень много.
Сделайте доброе дело, помогите им пережить эту зиму, подкормите, чем можете (хлеб белый, любая крупа, отваренная до полуготовности, зерно, семечки, отварные овощи, мороженая мелкая рыбка, типа кильки).
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