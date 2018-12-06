Брестчане переживают за уточек в парке и призывают желающих их подкармливать

В городском парке города Бреста есть утки, оставшиеся на зимовку. Их очень много.



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Сделайте доброе дело, помогите им пережить эту зиму, подкормите, чем можете (хлеб белый, любая крупа, отваренная до полуготовности, зерно, семечки, отварные овощи, мороженая мелкая рыбка, типа кильки).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61337.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61337.php

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