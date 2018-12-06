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Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения
07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Огромный цех, который когда-то строился под завод Цветотрон простаивал долгие годы - использовать его как-либо было невозможно, из-за того, что конструкции не соответствовали нормам безопасности.
Выход был только один - всё снести и что-то строить на этом месте заново.
Однако разборка - дело не простое, и очень дорогое.
Обычно подобные строения взрывают, а затем просто разгребают мусор.
Но по определённым причинам подобный метод в данном месте нельзя было применить.
Работы начались в начале декабря 2018 года.
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Огромный цех, который когда-то строился под завод Цветотрон простаивал долгие годы - использовать его как-либо было невозможно, из-за того, что конструкции не...
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