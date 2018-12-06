Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Огромный цех, который когда-то строился под завод Цветотрон простаивал долгие годы - использовать его как-либо было невозможно, из-за того, что конструкции не соответствовали нормам безопасности.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:





Выход был только один - всё снести и что-то строить на этом месте заново.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:





Однако разборка - дело не простое, и очень дорогое.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:





Обычно подобные строения взрывают, а затем просто разгребают мусор.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:





Но по определённым причинам подобный метод в данном месте нельзя было применить.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работы начались в начале декабря 2018 года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Читать полностью в источнике с фото:



