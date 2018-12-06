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Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Огромный цех, который когда-то строился под завод Цветотрон простаивал долгие годы - использовать его как-либо было невозможно, из-за того, что конструкции не соответствовали нормам безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Выход был только один - всё снести и что-то строить на этом месте заново.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Однако разборка - дело не простое, и очень дорогое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Обычно подобные строения взрывают, а затем просто разгребают мусор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Но по определённым причинам подобный метод в данном месте нельзя было применить. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

Работы начались в начале декабря 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61336.php

Рядом с заводом Цветотрон началась разборка элементов незавершенного строения

 
 
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