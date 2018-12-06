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В Кобрине игрока в покер обманули мошенники, пообещав ему билет на Багамы
07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобрине 28-летний игрок в покер попался на удочку жуликов, с карточными играми не связанных. Обратившись в местный РОВД, молодой человек рассказал, что в свое время увлекся онлайн покером. В ноябре выиграл один из этапов, а следующий должен был проходить на Багамских островах. Победителю даже оплачивался перелет туда с любой точки мира. Потерпевший планировал получить транзитную визу в США и забронировал авиабилеты. Вот только в визе ему отказали. Тогда он на одном из интернет-форумов задал вопрос, мол, как можно добраться на Багамы?
Фото: pixabay.com
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В Кобрине 28-летний игрок в покер попался на удочку жуликов, с карточными играми не связанных. Обратившись в местный РОВД, молодой человек рассказал, что в свое время...
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