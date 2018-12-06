В Кобрине игрока в покер обманули мошенники, пообещав ему билет на Багамы

В Кобрине 28-летний игрок в покер попался на удочку жуликов, с карточными играми не связанных. Обратившись в местный РОВД, молодой человек рассказал, что в свое время увлекся онлайн покером. В ноябре выиграл один из этапов, а следующий должен был проходить на Багамских островах. Победителю даже оплачивался перелет туда с любой точки мира. Потерпевший планировал получить транзитную визу в США и забронировал авиабилеты. Вот только в визе ему отказали. Тогда он на одном из интернет-форумов задал вопрос, мол, как можно добраться на Багамы?



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Его клич, говорит официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, стал приманкой для мошенников:



- Ему ответила девушка, которая находилась на форуме много лет. Оперативники подозревают, что злоумышленники увидели это сообщение, вскрыли ее скайп и уже в приватном общении с потерпевшим от ее имени выманивали у него деньги, обещая ему сделать визы через Кубу и забронировать билеты.



В итоге игрок перевел преступникам более 2,5 тысячи долларов и почти 280 евро. По его заявлению Кобринским отделом СК возбуждено уголовное дело.



По словам Сергея Дученко, в Брестской области растет число преступлений, связанных со взломом страничек в социальной сети ВКонтакте. Мошенники, зайдя на взломанную страничку, под разными предлогами выманивают у друзей жертвы данные их банковских карточек или реквизиты к «интернет-банкингу». С начала года по таким фактам возбуждено более 300 уголовных дел.