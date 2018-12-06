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В Брестской области на трех пожарах погибли два человека

07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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За прошедшие сутки в Брестской области произошло три пожара, в которых два человека погибли. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61334.php

В Брестской области на трех пожарах погибли два человека

фото - иллюстрация

По данным Брестского областного управления МЧС, все ЧП произошли вчера. Первое – в девять утра в Пружанском районе. В агрогородке Щерчово горел деревянный дом, использовавшийся под дачу. В огне погиб 57-летний муж хозяйки дома – пенсионерки 1953 г.р. 

А в начале шестого вечера в деревне Лукомер Березовского района произошел пожар в жилом доме, принадлежавшем пенсионерке 1937 г.р. Хозяйка погибла. 

И уже около шести вечера в деревне Скоки Брестского района горел блочный садовый дом в садоводческом товариществе. Там обошлось без жертв. Во всех случаях причина пожара устанавливается.

 
 
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За прошедшие сутки в Брестской области произошло три пожара, в которых два человека погибли. фото - иллюстрация По данным Брестского областного управления МЧС,...
 
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