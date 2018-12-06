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В Брестской области на трех пожарах погибли два человека
07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
За прошедшие сутки в Брестской области произошло три пожара, в которых два человека погибли.
фото - иллюстрация
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За прошедшие сутки в Брестской области произошло три пожара, в которых два человека погибли. фото - иллюстрация По данным Брестского областного управления МЧС,...
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