Краковские рождественские вертепы – объекты нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – в Бресте!

13 декабря в 16:00 в Музее «Спасённые художественные ценности» - филиале УК «Брестский областной краеведческий музей» (Брест, ул. Ленина, 39) состоится торжественное открытие наиболее посещаемой экспозиции в Польше – выставки “Краковские рождественские вертепы”. Выставка подготовлена Историческим музеем города Кракова, Генеральным консульством Республики Польша в Бресте и Польским Институтом в Минске.



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Краковские вертепы (батлейки, от польского – Betleem — название г. Вифлеема) – это богато украшенные сценки Рождества с архитектурной ссылкой на достопримечательности Кракова. Стилистическое разнообразие краковских костелов стало для создателей вертепа источником вдохновения. Это форма вертепа сформировалась в XIX в., распространилась в XX в. и культивируется до сих пор, являясь прообразом современных вертепов.

Исторический музей Кракова с 1946 года проводит ежегодные конкурсы и выставки вертепов, которые выделяются чрезвычайной религиозной, художественной, патриотической и исторической ценностью. Сегодня краковскими вертепами профессионально занимается около 40 мастеров. Каждый из них имеет свою собственную технику. К рекордсменам принадлежит 79-летний Матей Мошэв, который уже на протяжении 58 лет участвует в конкурсе краковских вертепов и 34 раза добывал в нем самые высокие награды.

Регламент на равных правах допускает к участию в конкурсе работы профессионалов (архитекторов, художников) и художников-любителей. На данной выставке представлены вертепы из фондов Исторического музея города Кракова, которые получали наивысшие оценки и награды. Изюминкой краковских вертепов являются сценки с историческими (королями, национальными героями, заслуженными и великими поляками) и легендарными (напр., Трубачом, паном Твардовским)персонажами. Некоторые вертепы имеют современные и сложные механизмы, а также встроенные музыкальные решения, из которых звучат краковские мелодии или наиболее популярные колядки.

Весной прошлого года Министерство культуры и национального наследия Республики Польша и Исторический музей города Кракова подали заявление о внесении краковского вертепа в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это была первая польская заявка на внесение в этот престижный список, который на данный момент состоит из более чем 300 позиций. Среди них есть йога из Индии, румба из Кубы, португальские песни фаду, китайская каллиграфия и средиземноморская диета. На прошлой неделе, на 13 сессии Межправительственного Комитета по Охране Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО было утверждено решение о внесении краковских вертепов в данный список.

В преддверии зимних праздников организаторы приглашают детей и взрослых совершить путешествие в удивительный мир истории краковских вертепов. Посетителей ждет праздничное настроение от приближения неповторимого времени, атмосфера теплоты и радости от знакомства с прекрасным.

Выставка будет работать до 13 января 2019 года.

Открытие выставки «Краковские рождественские вертепы»

Когда: 13 декабря (четверг) 2018 года в 16:00

Где: Музей «Спасённые художественные ценности» (Брест, ул. Ленина, 39)

Вход свободный.