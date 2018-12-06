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В Беларуси три раза за год повысили пенсии. Посмотрели, какие выплаты получают наши соседи
07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси три раза за год
Фото: Reuters
В Беларуcи средний размер пенсий после третьего повышения вырос почти на 18 рублей. Ранее эти выплаты поднимали
В России средний размер пенсии в октябре
В Эстонии в третьем квартале этого года средняя пенсия по старости
Средний размер пенсий в Латвии, назначенных в первом полугодии 2018 года,
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В Беларуси три раза за год повысили пенсии. После этого средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре вырос до 382 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь...
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