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В Беларуси три раза за год повысили пенсии. Посмотрели, какие выплаты получают наши соседи

07.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси три раза за год повысили пенсии. После этого средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре вырос до 382 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь отличаются выплаты у нас и в странах-соседях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61332.php

В Беларуси три раза за год повысили пенсии. Посмотрели, какие выплаты получают наши соседи

Фото: Reuters

В Беларуcи средний размер пенсий после третьего повышения вырос почти на 18 рублей. Ранее эти выплаты поднимали с 1 августа и 1 мая.

В России средний размер пенсии в октябре составил 13 383 российских рубля, или 428 белорусских рублей. На 1 октября аналогичные выплаты в Украине достигли 2577 гривен (197 рублей).

В Эстонии в третьем квартале этого года средняя пенсия по старости составляла447,5 евро (1082 рубля). Это на 38,4 евро, или на 9,3% больше, чем годом ранее. Средняя пенсия в Литве сейчас составляет 337 евро (815 рублей), или 46,66% средней зарплаты «на руки». Как изменится соотношение средней пенсии и средней зарплаты в будущем, сказать сложно, но на этом скажется демографическая ситуация в стране.

Средний размер пенсий в Латвии, назначенных в первом полугодии 2018 года, составил340 евро (822 рубля). Ожидается, что после октябрьской индексации выплаты повысятсяв среднем на 8−23 евро.

 
 
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В Беларуси три раза за год повысили пенсии. После этого средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре вырос до 382 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как теперь...
 
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