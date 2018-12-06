Огонь бенгальский, фейерверк, хлопушка – порой опасная игрушка

Рождество и Новый год – наши самые долгожданные праздники и, которые уже вот-вот придут к нам. Для многих эти торжества немыслимы без хлопушек, фейерверков, бенгальских огней и петард, однако в заботах порой мы забываем о собственной безопасности. Для любителей пиротехники праздники могут оказаться далеко не такими веселыми, а напротив – испорченными, омраченными травмами и длительным лечением.





За первые два месяца прошлой зимы в Республике было зафиксировано более 60 случаев травматизма от пиротехники, из которых почти треть привели к госпитализации пострадавших. Среди пострадавших были и дети. Так, согласно официальным данным, лишь в одном Гомеле при встрече нового года пострадало 5 человек от пиротехники. Самому младшему пострадавшему было 4 года. Ребенок смотрел за тем, как взрослые запускают фейерверк.

Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями в Новогоднюю ночь происходит при использовании петард, фонтанов, бенгальских огней, хлопушек и, в большинстве случаев, при нахождении людей в нетрезвом состоянии, использовании контрафактных пиротехнических изделий, без ознакомления с инструкцией по применению.

Необходимо знать и помнить, что пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме сертификата соответствия товара. Пиротехнические изделия необходимо приобретать только в специализированных магазинах (отделах) и при покупке спрашивать у продавцов сертификаты.

Наиболее безопасное применение пиротехники возможно только на улице. Заряды пиротехники взлетают на высоту 15-ти этажного жилого дома, имеют разлет до 20 метров, а при ветреной погоде разлет увеличивается, в результате чего ракеты залетают на балконы, в окна многоэтажек, что приводит к возникновению пожаров.

Поэтому необходимо помнить и знать что, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать пиротехнические изделия дома;

– применять пиротехнику без ознакомления с прилагаемой к пиротехнике инструкцией по применению;

– разбивать и разбирать пиротехнические изделия;

– устанавливать пиротехнику на неровных поверхностях и без защиты от опрокидывания;

– использовать пиротехнику при сильном ветре;

– наклоняться над пиротехническим изделием при его поджигании;

– использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или с нарушенным корпусом (фитилем);

– использовать контрафактные пиротехнические изделия.

Все пиротехнические изделия следует размещать таким образом, чтобы люди, строения, деревья, провода, линии электропередач и легковоспламеняющиеся предметы не попадали в опасную зону, указанную в инструкции по применению.

Не пренебрегайте советами и соблюдайте требования безопасности при обращении с пиротехническими изделиями!

Берегите себя и своих близких!

Старший государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора Новик Евгений Михайлович.