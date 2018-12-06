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МАЗ отправит во Вьетнам 200 единиц своей техники

07.12.2018 13:08 — Разное | Ежедневник  
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МАЗ отправит во Вьетнам 200 единиц своей техники

cci.by

По итогам первого заседания вьетнамско-белорусского делового совета заключены контракты на поставку 200 единиц техники ОАО «МАЗ» во Вьетнам.

Как сообщает пресс-служба Белорусской торгово-промышленной палаты, первое заседание вьетнамско-белорусского делового совета, организованное БелТПП совместно с Хошиминским отделением Вьетнамской торгово-промышленной палаты, состоялось в рамках работы Национальной экспозиции Республики Беларусь на международной выставке VIETNAM EXPO 2018.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Гошин, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, зампредседателя БелТПП Андрей Шаханович, гендиректор Хошиминского отделения Вьетнамской торгово-промышленной палаты Во Тан Тхань, представители 30 белорусских и 40 вьетнамских предприятий.

В ходе заседания рассмотрены перспективные направления развития белорусско-вьетнамского торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса, состоялись презентации белорусских компаний и организаций, принимающих участие в выставке. Представители деловых кругов двух стран провели переговоры о развитии сотрудничества в различных сферах.

 
 
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По итогам первого заседания вьетнамско-белорусского делового совета заключены контракты на поставку 200 единиц техники ОАО «МАЗ» во Вьетнам.
 
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