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У должников появится возможность платить по исполнительным листам через систему ЕРИП
В ближайшее время у должников появится возможность расчитываться по исполнительным листам через ЕРИП. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Министерстве юстиции Беларуси. Нововведение должно упростить жизнь и должникам, и судебным исполнителям.
Благодаря единой ветке органов принудительного исполнения в ЕРИП, люди, у которых есть задолженность по исполнительным листам, смогут очень быстро вносить оплату. Кроме того, им больше не придется относить в органы принудительного исполнения никаких документов, подтверждающих оплату.
— Судебного исполнителя об этом проинформируют в электронном виде , — пояснили в Минюсте. — Человек сможет оплатить как всю задолженность сразу, так и частично. Система будет распределять денежные средства так, как это необходимо — исходя из очередности, которую предусматривает закон.
В Минюсте сказали, что ветка в ЕРИП уже создана. Система доработана технически и сейчас тестируется.
Это не единственное новшество в системе принудительного исполнения.
— Планируется начать информировать должников о возбуждении исполнительного производства или других исполнительных действиях с помощью СМС-рассылки, а также задействовать автодозвон, — рассказали в Минюсте.
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В ЕРИП создали единую ветку органов принудительного исполнения. Сейчас система проходит тестирование.
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