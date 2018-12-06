У должников появится возможность платить по исполнительным листам через систему ЕРИП

В ближайшее время у должников появится возможность расчитываться по исполнительным листам через ЕРИП. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Министерстве юстиции Беларуси. Нововведение должно упростить жизнь и должникам, и судебным исполнителям.





Благодаря единой ветке органов принудительного исполнения в ЕРИП, люди, у которых есть задолженность по исполнительным листам, смогут очень быстро вносить оплату. Кроме того, им больше не придется относить в органы принудительного исполнения никаких документов, подтверждающих оплату.

— Судебного исполнителя об этом проинформируют в электронном виде , — пояснили в Минюсте. — Человек сможет оплатить как всю задолженность сразу, так и частично. Система будет распределять денежные средства так, как это необходимо — исходя из очередности, которую предусматривает закон.

В Минюсте сказали, что ветка в ЕРИП уже создана. Система доработана технически и сейчас тестируется.

Это не единственное новшество в системе принудительного исполнения.

— Планируется начать информировать должников о возбуждении исполнительного производства или других исполнительных действиях с помощью СМС-рассылки, а также задействовать автодозвон, — рассказали в Минюсте.