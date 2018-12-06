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Презентовать свои бизнес-идеи смогут могилевчане во время стартап-форума Mogilev Invest Day
Стартап-форум Mogilev Invest Day пройдёт в Могилёве 14 декабря, сообщили в Могилёвском городском центре развития малого предпринимательства.
"Это некоммерческое мероприятие направлено на увеличение количества инновационных бизнесов-проектов, реализацию прорывных бизнес-идей, внедрение технологий, поддержку инноваторов, изобретателей и начинающих предпринимателей, а также привлечение инвестиций в бизнес-проекты и компании на ранних стадиях развития", - говорится в сообщении на сайте горисполкома.
Форум является частью популярного формата Invest weekend, который проводится в Беларуси уже более семи лет. Каждый автор может презентовать свою задумку, пройти краш-тест идеи, чтобы, учитывая рекомендации профессионалов, воплотить проект в жизнь.
Мероприятие пройдёт в Белорусско-Российском университете.
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Стартап-форум Mogilev Invest Day пройдёт в Могилёве 14 декабря, сообщили в Могилёвском городском центре развития малого предпринимательства.
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