﻿ Беларусь рассчитывает на поддержку Польши в переговорах с ЕС по визовому соглашению. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на поддержку Польши в переговорах с ЕС по визовому соглашению

07.12.2018 13:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь попросила Польшу оказать поддержку в переговорах с Брюсселем по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

"Белорусская сторона в очередной раз апеллировала к поддержке Варшавы позиции Беларуси в переговорах с Брюсселем по вопросу скорейшего заключения соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии", - сказал Е.Шестаков журналистам в пятницу в Минске по итогам Белорусско-Польской Межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.

Замминистра напомнил, что Беларусь со своей стороны на протяжении последних лет последовательно упрощала порядок въезда  на территорию Беларуси для граждан более 80 стран, включая страны Евросоюза и, в частности, Польши.

Кроме того, продолжил Е.Шестаков, после вступления в силу соглашения  о взаимном признании виз с РФ, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена существующая на сегодня проблема транзита наземным транспортом через территорию Беларуси в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши  Рената Щенх заявила, что польская сторона готова оказать свое содействие Беларуси в вопросе заключения с ЕС соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Как заявил ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, в настоящее время республика проводит внутригосударственные процедуры подготовки соглашений по упрощению визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, рассчитывает завершить их до конца года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь попросила Польшу оказать поддержку в переговорах с Брюсселем по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил заместитель министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Успеть до новых лимитов: белорусы везут из-за границы бытовую технику и мебель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика