Беларусь рассчитывает на поддержку Польши в переговорах с ЕС по визовому соглашению

Беларусь попросила Польшу оказать поддержку в переговорах с Брюсселем по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

"Белорусская сторона в очередной раз апеллировала к поддержке Варшавы позиции Беларуси в переговорах с Брюсселем по вопросу скорейшего заключения соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии", - сказал Е.Шестаков журналистам в пятницу в Минске по итогам Белорусско-Польской Межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.

Замминистра напомнил, что Беларусь со своей стороны на протяжении последних лет последовательно упрощала порядок въезда на территорию Беларуси для граждан более 80 стран, включая страны Евросоюза и, в частности, Польши.

Кроме того, продолжил Е.Шестаков, после вступления в силу соглашения о взаимном признании виз с РФ, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена существующая на сегодня проблема транзита наземным транспортом через территорию Беларуси в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх заявила, что польская сторона готова оказать свое содействие Беларуси в вопросе заключения с ЕС соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Как заявил ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, в настоящее время республика проводит внутригосударственные процедуры подготовки соглашений по упрощению визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, рассчитывает завершить их до конца года.