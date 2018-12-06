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Могилев разрабатывает мероприятия для сокращения выбросов парниковых газов

07.12.2018 13:03 — Разное | Интерфакс  
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В Могилеве ведется работа над созданием Плана действий устойчивого энергетического развития и климата (ПДУЭРК), который позволит сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году, сообщили в Могилевском горисполкоме.

Такое добровольное обязательство взял на себя город, присоединившись два года назад к европейской инициативе "Соглашение мэров по климату и энергии".

"Для работы в рамках Соглашения мэров, распоряжением председателя Могилевского горисполкома создана рабочая группа, которая систематизирует данные по энергопотреблению, выбросам парниковых газов, оценивает климатические риски, предлагает мероприятия по сокращению выбросов", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Членами рабочей группы стали представители сектора ЖКХ, энергетики, здравоохранения, образования, Могилевской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественных организаций.

Как отметили в исполкоме, после анализа источников выбросов парниковых газов на территории города было выявлено, что общий объем выбросов углекислого газа в Могилеве в базовом 2012 году составил 1 млн 378,1 тыс.  тонн.

Для сокращения выбросов в Могилеве планируется заменить морально устаревшие теплообменники и теплотрассы на более эффективные, внедрить индивидуальные тепловые пункты вместо центральных, увеличить термосопротивление ограждающих конструкций зданий жилищного фонда, внедрить мероприятия по увеличению использования энергии воды, солнца, ветра, биогазового топлива.

"Разработка ПДУЭРК находится на завершающем этапе. После одобрения документ будет отправлен в секретариат Соглашения мэров", - проинформировали в исполкоме.

Во время подготовки этого плана действий Могилев получает поддержку и консультации экспертов международного общественного объединения "Экопартнёрство" благодаря проектам, реализуемым при финансовой поддержке фонда имени Генриха Бёлля и Европейского союза.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве ведется работа над созданием Плана действий устойчивого энергетического развития и климата (ПДУЭРК), который позволит сократить выбросы парниковых...
 
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