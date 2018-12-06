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Названы самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры года

07.12.2018 12:51 — Разное | Интерфакс  
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2018 году. Возглавил список семилетний мальчик Райан, фамилию которого его родители не раскрывают из соображений безопасности.

Названы самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры года

Год назад канал Ryan ToysReview занимал восьмое место в рейтинге и заработал на рекламе за 2017-й $11 млн. В текущем году доходы семьи Райана выросли вдвое. У канала, на котором публикуются видеообзоры, в которых мальчик распаковывает новые игрушки и играет с ними, более 17,3 млн подписчиков. 

В августе 2018 года семья Райана заключила контракт с Walmart, в розничной сети и интернет-магазине ритейлера начались продажи серии игрушек и одежды "Мир Райана".

На второй позиции рейтинга - канал американского актера Джейка Пола, с 17,5 млн подписчиками и $21,5 млн дохода.

Замыкает тройку лидеров канал Dude Perfect, на котором пять парней размещают ролики со своими спортивными трюками. У него 36,8 млн подписчиков, доход за год достигает суммы в $20 млн.

Также в рейтинг вошли:

  • DanTDM - 20,7 млн подписчиков, $18,5 млн за год.
  • Джеффри Стар - 11,5 млн подписчиков, $18 млн за год.
  • Markiplier - 22,4 млн подписчиков, $17,5 млн за год.
  • VanossGaming - 23,9 млн подписчиков, $17 млн за год.
  • Jacksepticeye - 20,8 млн подписчиков, $16 млн за год.
  • PewDiePie - 73,6 млн подписчиков, $15,5 млн за год.
  • Логан Пол - 18,6 млн подписчиков, $14,5 млн за год.
 
 
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2018 году. Возглавил список семилетний мальчик Райан, фамилию которого его родители не раскрывают...
 
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