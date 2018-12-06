|
Названы самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры года
Forbes
Год назад канал Ryan ToysReview занимал восьмое место в рейтинге и заработал на рекламе за 2017-й $11 млн. В текущем году доходы семьи Райана выросли вдвое. У канала, на котором публикуются видеообзоры, в которых мальчик распаковывает новые игрушки и играет с ними, более 17,3 млн подписчиков.
В августе 2018 года семья Райана заключила контракт с Walmart, в розничной сети и интернет-магазине ритейлера начались продажи серии игрушек и одежды "Мир Райана".
На второй позиции рейтинга - канал американского актера Джейка Пола, с 17,5 млн подписчиками и $21,5 млн дохода.
Замыкает тройку лидеров канал Dude Perfect, на котором пять парней размещают ролики со своими спортивными трюками. У него 36,8 млн подписчиков, доход за год достигает суммы в $20 млн.
Также в рейтинг вошли:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2018 году. Возглавил список семилетний мальчик Райан, фамилию которого его родители не раскрывают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)