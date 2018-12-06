Успеть до новых лимитов: белорусы везут из-за границы бытовую технику и мебель



Фото: Pixabay.com

В Государственном таможенном комитете пояснили, что речь идет о покупках для личного пользования, ввезенных белорусами, которые бывают за границей чаще чем раз в 3 месяца. Для них действует лимит по стоимости 300 евро, а по весу — 20 килограммов.— приводят цифры в ГТК. —Напомним, сейчас белорусы, которые ездят за границу не чаще одного раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. С 1 января 2019 года по новому решению Совета Евразийской экономической комиссии лимиты урежут. С нового года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров всего на 500 евро и по весу до 25 килограммов.— сообщили FINANCE.TUT.BY в ГТК.В ГТК сказали, что в этом году белорусы превышали лимиты не только на покупки, но и на заграничные посылки.