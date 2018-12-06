Белорус, выдавший себя за украинца на российском ТВ: Мне бесконечно стыдно — это позор



Так выглядел «Кирилл Чубенко» на российском ТВ

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«Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Надо было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогой энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!» —возмущался «украинец Кирилл Чубенко».

А это уже Виталий Юрченко. Фото Настасьи Ровдо