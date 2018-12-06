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Глава Белкоопсоюза: У настоящей женщины должно быть три шубы

07.12.2018 13:05 — Разное | UDF  
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Валерий Иванов. Фото: sb.by
В четверг состоялась презентация коллекции меховых изделий, дизайнером которых выступила певица Анжелика Агурбаш. Председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов признался «Народной воле», что купит жене шубу именно из этой коллекции.

«А зарплаты председателя Белкоопсоюза хватит на норковую шубу?» — поинтересовалось издание.

«Думаю, да. К тому же у нас очень хорошие условия для работников, есть рассрочка. А вообще, у настоящей женщины должно быть три шубы», — сказал Валерий Иванов, добавив, что у его жены трех шуб «пока нет».

 
 
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В четверг состоялась презентация коллекции меховых изделий, дизайнером которых выступила Анжелика Агурбаш.
 
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