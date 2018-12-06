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Глава Белкоопсоюза: У настоящей женщины должно быть три шубы
Валерий Иванов. Фото: sb.by
«А зарплаты председателя Белкоопсоюза хватит на норковую шубу?» — поинтересовалось издание.
«Думаю, да. К тому же у нас очень хорошие условия для работников, есть рассрочка. А вообще, у настоящей женщины должно быть три шубы», — сказал Валерий Иванов, добавив, что у его жены трех шуб «пока нет».
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