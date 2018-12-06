В Сети появились новые фотографии застолий Цеповяза в колонии

опубликовали

На кадрах Цеповяз запечатлен вместе с другими людьми во время изобильных застолий либо на природе.Видео появилось на Youtube-канале. В описании к нему говорится, что— написал пользователь, который ранее уже публиковал видео из амурской колонии.В начале ноября фотографии из колонии, на которых заключенный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра, вызвали громкий скандал. Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий, главу управления ФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, еще ряд сотрудников наказали.При этом сам Цеповяз утверждал, что снимки поддельные, а их публикация связана с его бракоразводным процессом и разделом имущества сотбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Осенью 2010 года там нашли тела 12 человек, в том числе четырех детей. Виновными в преступлении признали главаря Кущевской ОПГи членов его банды.