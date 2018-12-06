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В Сети появились новые фотографии застолий Цеповяза в колонии
В Сети
На кадрах Цеповяз запечатлен вместе с другими людьми во время изобильных застолий либо на природе.
Видео появилось на Youtube-канале Сергея Перина. В описании к нему говорится, что "подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 год".
"Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пишу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом, но вот вопрос — это и есть справедливое наказание?" — написал пользователь, который ранее уже публиковал видео из амурской колонии.
В начале ноября фотографии из колонии, на которых заключенный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра, вызвали громкий скандал. Следственный комитет возбудил в отношении сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий, главу управления ФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, еще ряд сотрудников наказали.
При этом сам Цеповяз утверждал, что снимки поддельные, а их публикация связана с его бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней.
Вячеслав Цеповяз отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Осенью 2010 года там нашли тела 12 человек, в том числе четырех детей. Виновными в преступлении признали главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды.
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В Сети опубликовали видеоподборку с новыми фотографиями застолий Вячеслава Цеповяза.
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