Вопрос дня: у кого наши деньги за газ?

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Согласно озвученной в Санкт-Петербурге информации, цена газа для Беларуси – 129 долларов за тысячу кубометров. Но дело в том, что среднестатистическое юрлицо в Беларуси платит за тысячу кубометров 275 долларов.130 и 275 -- чувствуете разницу?Куда идут эти деньги?Кому идут эти деньги?Неужели доставить газ по России до границы Беларуси вдвое дешевле, чем потом доставить его по Беларуси. А если даже так, то почему так?Таким образом, когдабьется за снижение цены на газ для Беларуси, то совсем не факт, что речь идет о снижении цены на газ для белорусских потребителей. Очень может быть, что он просто выбивает бОльшую маржу, которая останется государству. И хорошо, если государству, а не конкретным лицам, которым в этом государстве жить хорошо.