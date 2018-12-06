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Госконтроль в шоке: в Минске простаивают пустыми почти 1000 государственных квартир
Фото Алексея Вязмитинова, sb.by
«Мы увидели формализм и безответственность, граничащие с бесхозяйственностью. Отсюда и закономерный итог — ежегодный рост пустующего госжилфонда. На начало марта этого года его количество составило 965 жилых помещений», — возмущается в интервью корреспонденту
Среди этих жилых помещений больше всего новых квартир, которые застройщики бесплатно передавали Мингорисполкому. Их 553. Сюда должны были переселить людей из сносимых домов, и изменить предназначение этого жилья вправе только президент. Однако на самом деле, отмечают в КГК, потребности в таких объемах жилплощади именно для этой цели не было: «Несмотря на это, Мингорисполком не принимал должных мер, чтобы использовать квартиры эффективно, к примеру, для сокращения очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Четырехкомнатная на Денисовской простаивает незаселенной с 2015 года. Фото Алексея Вязмитинова, sb.by
Чуть больше трети пустующего госжилфонда (32%) — вторичное, арендное жилье. Таких квартир 308. Хотя Жилищным кодексом установлено жесткое требование по заселению жилья в течение одного месяца после его освобождения. В Минске эта норма не соблюдалась, а отдельные жилплощади пустовали более 10 лет.
За содержание пустующих жилых метров в городе Мингорисполком в течение 2015 — 2017 гг. оплатил 1 миллион рублей.
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Комитет государственного контроля проверил, как власти Минска используют государственный жилищный фонд.
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