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Госконтроль в шоке: в Минске простаивают пустыми почти 1000 государственных квартир

07.12.2018 12:33 — Разное | UDF  
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Фото Алексея Вязмитинова, sb.by
Комитет государственного контроля проверил, как власти Минска используют государственный жилищный фонд.

«Мы увидели формализм и безответственность, граничащие с бесхозяйственностью. Отсюда и закономерный итог — ежегодный рост пустующего госжилфонда. На начало марта этого года его количество составило 965 жилых помещений», — возмущается в интервью корреспонденту «СБ. Беларусь сегодня» начальник управления контроля за использованием государственной собственности КГК Николай Зеньчик.

Среди этих жилых помещений больше всего новых квартир, которые застройщики бесплатно передавали Мингорисполкому. Их 553. Сюда должны были переселить людей из сносимых домов, и изменить предназначение этого жилья вправе только президент. Однако на самом деле, отмечают в КГК, потребности в таких объемах жилплощади именно для этой цели не было: «Несмотря на это, Мингорисполком не принимал должных мер, чтобы использовать квартиры эффективно, к примеру, для сокращения очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Госконтроль в шоке: в Минске простаивают пустыми почти 1000 государственных квартир

Четырехкомнатная на Денисовской простаивает незаселенной с 2015 года. Фото Алексея Вязмитинова, sb.by

Чуть больше трети пустующего госжилфонда (32%) — вторичное, арендное жилье. Таких квартир 308. Хотя Жилищным кодексом установлено жесткое требование по заселению жилья в течение одного месяца после его освобождения. В Минске эта норма не соблюдалась, а отдельные жилплощади пустовали более 10 лет.

За содержание пустующих жилых метров в городе Мингорисполком в течение 2015 — 2017 гг. оплатил 1 миллион рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственного контроля проверил, как власти Минска используют государственный жилищный фонд.
 
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