Госконтроль в шоке: в Минске простаивают пустыми почти 1000 государственных квартир



Фото Алексея Вязмитинова, sb.by

Четырехкомнатная на Денисовской простаивает незаселенной с 2015 года. Фото Алексея Вязмитинова, sb.by

— возмущается в интервью корреспондентуначальник управления контроля за использованием государственной собственности КГКСреди этих жилых помещений больше всего новых квартир, которые застройщики бесплатно передавали Мингорисполкому. Их 553. Сюда должны были переселить людей из сносимых домов, и изменить предназначение этого жилья вправе только президент. Однако на самом деле, отмечают в КГК, потребности в таких объемах жилплощади именно для этой цели не было: «Несмотря на это, Мингорисполком не принимал должных мер, чтобы использовать квартиры эффективно, к примеру, для сокращения очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий».Чуть больше трети пустующего госжилфонда (32%) — вторичное, арендное жилье. Таких квартир 308. Хотя Жилищным кодексом установлено жесткое требование по заселению жилья в течение одного месяца после его освобождения. В Минске эта норма не соблюдалась, а отдельные жилплощади пустовали более 10 лет.За содержание пустующих жилых метров в городе Мингорисполком в течение 2015 — 2017 гг. оплатил 1 миллион рублей.