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Мать Кокориных расплакалась после решения суда, жена Мамаева молча покинула зал заседания
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Ее муж Кирилл Логинов, который приходится ее сыновьям отчимом, от комментариев после заседания отказался.
Отмечается, что супруга Павла Мамаева Алана молча отреагировала на решение суда о продлении заключения футболиста в СИЗО.
Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорину, Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 февраля 2019 года.
Напомним, что Кокорин и Мамаев были заключены под стражу за нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака, главу НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
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Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана разрыдалась после того, как суд вынес решение.
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