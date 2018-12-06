Мать Кокориных расплакалась после решения суда, жена Мамаева молча покинула зал заседания

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Ее муж, который приходится ее сыновьям отчимом, от комментариев после заседания отказался.Отмечается, что супругаАлана молча отреагировала на решение суда о продлении заключения футболиста в СИЗО.Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорину, Мамаеву, брату Кокорина Кириллу идо 8 февраля 2019 года.Напомним, что Кокорин и Мамаев были заключены под стражу за нападение на чиновника Минпромторга, главу НАМИи водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой