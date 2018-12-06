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Эстонец пытался провести через Беларусь коллекцию раритетных марок

07.12.2018 13:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Витебские таможенники не дали вывезти за границу коллекцию раритетных марок и конвертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые экземпляры – мечта любого филателиста.

Эстонец пытался провести через Беларусь коллекцию раритетных марок

Альбомы с почтовыми знаками и корреспонденция из прошлого века оказались контрабандой. Их пытался переправить за пределы Европейского экономического союза гражданин Эстонии. В его личных вещах при таможенном досмотре и были обнаружены 2,5 тысячи марок и сотня конвертов.

Эстонец пытался провести через Беларусь коллекцию раритетных марок

Часть – датированы прошлым веком. Для печатной продукции 100 лет – тот возраст, когда её начинают считать культурной ценностью. Их перемещение через границу строго регламентировано.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Витебские таможенники не дали вывезти за границу коллекцию раритетных марок и конвертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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