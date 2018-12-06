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Кража портмоне у водителя троллейбуса в Минске попала на видео
Новости Беларуси. Следователи устанавливают личность мужчины, который в Минске похитил портмоне водителя троллейбуса.
Как
Воспользовавшись моментом, подозреваемый открыл окно, через которое пассажиры приобретают талоны на проезд, и забрал портмоне. Потерпевшему был причинён ущерб на сумму более 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Действия подозреваемого
Следователи просят людей, которые что-либо знают о данном гражданине, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 266 91 63, 8 (029) 267 95 54. Анонимность гарантируется.
Осенью 2018 года в Минске таксист присвоил забытые в машине гражданином Китая часы.
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают личность мужчины, который в Минске похитил портмоне водителя троллейбуса. Как сообщает УСК по Минску, инцидент...
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