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Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму

07.12.2018 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой загруженности телеведущая находит время читать бесчисленные письма поклонников, а иногда и реагировать на них.

Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму
Фото: instagram.com/buzova86

Звезда поделилась в своём Instagram удивительной историей. Десятилетняя девочка попросила у кумира в подарок маме на день рождени корову и десять кур, а бабушке – дрова на зиму. Малышка настаивала – не нужны ни деньги, ни смартфоны. Только это. И, как только она вырастет, обязательно вернёт всё потраченное до копейки.

Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму
Фото: instagram.com/buzova86

Бузову такая необычная просьба тронула до глубины души. Она тут же созвонилась с семьёй ребенка и исполнила желание. И, как самая настоящая фея, подарила юной фанатке нарядное платье.

Фотофакт: как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна (читать далее).
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Теги: Минск
 
 
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Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой...
 
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