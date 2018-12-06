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Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму
Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой загруженности телеведущая находит время читать бесчисленные письма поклонников, а иногда и реагировать на них.
Звезда поделилась в своём Instagram удивительной историей. Десятилетняя девочка попросила у кумира в подарок маме на день рождени корову и десять кур, а бабушке – дрова на зиму. Малышка настаивала – не нужны ни деньги, ни смартфоны. Только это. И, как только она вырастет, обязательно вернёт всё потраченное до копейки.
Бузову такая необычная просьба тронула до глубины души. Она тут же созвонилась с семьёй ребенка и исполнила желание. И, как самая настоящая фея, подарила юной фанатке нарядное платье.
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Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой...
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