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Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге
Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот пост, а в последующем и на пост канцлера Германии, претендуют трое. Это бывший председатель парламентской фракции в бундестаге Фридрих Мерц, нынешний генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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