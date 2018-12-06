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Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге

07.12.2018 11:51 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Выборы лидера Христианского демократического союза проходят в Гамбурге

На этот пост, а в последующем и на пост канцлера Германии, претендуют трое. Это бывший председатель парламентской фракции в бундестаге Фридрих Мерц, нынешний генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Германии. Участники Христианского демократического союза соберутся в Гамбурге, чтобы выбрать нового лидера партии, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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