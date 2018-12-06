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Австралийские военные показали расстрелянный муляж БМП-3

07.12.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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Австралийские военные в ходе учений расстреляли металлический макет российской БМП-3. Фотографию расстрелянного муляжа опубликовала в своем твиттере фирма-изготовитель бутафорской военной техники GaardTech TARGETS.

Видео было снято австралийскими военными на неизвестном полигоне. По макету вели огонь из 25-мм автоматической пушки и 120-мм танкового орудия. 

Кроме муляжа БМП, который получился весьма правдоподобным, на полигоне присутствовал «танк» Т-80, но этот макет отличается от оригинала. В частности, осветитель «Луна» на макете расположен с левой стороны, элемент динамической защиты «Контакт» — сзади.

Зачем понадобилось австралийским военным тренироваться на мишенях, имитирующих российские БМП и танк, сказать сложно. Австралия расположена далеко от мест военных интересов России и не входит в НАТО.

 
 
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По макету велся огонь из 25-мм автоматической пушки и 120-мм танкового орудия.
 
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