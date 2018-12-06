Австралийские военные показали расстрелянный муляж БМП-3

Австралийские военные в ходе учений расстреляли металлический макет российской БМП-3. Фотографию расстрелянного муляжа опубликовала в своем твиттере фирма-изготовитель бутафорской военной техники GaardTech TARGETS.

Видео было снято австралийскими военными на неизвестном полигоне. По макету вели огонь из 25-мм автоматической пушки и 120-мм танкового орудия.

Кроме муляжа БМП, который получился весьма правдоподобным, на полигоне присутствовал «танк» Т-80, но этот макет отличается от оригинала. В частности, осветитель «Луна» на макете расположен с левой стороны, элемент динамической защиты «Контакт» — сзади.

Зачем понадобилось австралийским военным тренироваться на мишенях, имитирующих российские БМП и танк, сказать сложно. Австралия расположена далеко от мест военных интересов России и не входит в НАТО.