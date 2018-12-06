|
В «Берестовице» и «Брузгах» будут сложности с пересечением границы из-за ремонта на польской стороне
По
На территории пункта пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги») с 16 по 28 декабря будет проводиться монтаж сеток для навесов в зоне оформления автомобилей при въезде в Польшу. В ходе работ будут последовательно перекрываться по 2 полосы регистрации.
В связи с проведением работ возможны затруднения при пересечении государственной границы через эти пункты пропуска.
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездки за границу. Сведения об актуальной обстановке перед пунктами пропуска можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Берестовице» и «Брузгах» будут сложности с пересечением границы из-за ремонта на польской стороне
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездки за границу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)