В «Берестовице» и «Брузгах» будут сложности с пересечением границы из-за ремонта на польской стороне

По информации Подлясского отдела пограничной стражи Польши, в пункте пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») в связи со строительством ограждений до 17 декабря будет периодически ограничиваться движение крупногабаритного транспорта.



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На территории пункта пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги») с 16 по 28 декабря будет проводиться монтаж сеток для навесов в зоне оформления автомобилей при въезде в Польшу. В ходе работ будут последовательно перекрываться по 2 полосы регистрации.

В связи с проведением работ возможны затруднения при пересечении государственной границы через эти пункты пропуска.

Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездки за границу. Сведения об актуальной обстановке перед пунктами пропуска можно посмотреть здесь .