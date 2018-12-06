Белорус, который снялся в роли украинца для «Первого канала»: «Мне нет оправданий»

Российский «Первый канал» показал минчанина в сюжете, посвященном годовщине Евромайдана. Его представили чужим именем и выдали за жителя Украины. Сам он называет случившееся ошибкой: «Мне нет оправданий, я хочу извиниться перед всеми, кто это видел и слышал».



Кадр из видео «Первого канала»

Сюжет вышел в эфир в середине ноября. В нем «участник Евромайдана Кирилл Чубенко» рассказывает, что у него нет отопления, а при новой власти его жизнь стала только хуже.

6 декабря популярный российский блогер Илья Варламов опубликовал разоблачение. Он написал, что герой сюжета — никакой не украинец Кирилл Чубенко, а выпускник минского вуза Виталий Юрченко.

Виталий рассказал TUT.BY, что действительно снялся в сюжете. Он работал аналитиком для компании, которая поставляет информацию с мест для медиакомпаний. Компания получила заказ от «Первого канала» на сюжет с жителем Кривого Рога, у которого нет отопления.

Сюжет на месте сняли с участием настоящего украинца. Однако видео оказалось некачественным. Переделывать было некогда, Виталию предложили появиться в роли героя этого сюжета и повторить его слова.

— Я согласился по необъяснимым для меня причинам, о чем бесконечно жалею, — говорит сейчас Виталий. — Заказчик не был в курсе, для него это была та съемка, которую они хотели получить. Когда я опомнился и попросил меня все-таки не отправлять, ролик уже отправили. Это, конечно, не та тема, на которую надо было соглашаться, это полный ужас. Я знал, что ролик будет о годовщине Майдана и за это мне особенно стыдно, это противоречит моим взглядам. Мне нет оправданий, я хочу извиниться перед всеми, кто это видел и слышал. Это невероятный позор.

Сразу после выхода сюжета в эфир мужчину узнали несколько знакомых, каждому он объяснил, как обстояло дело.

— Все думали, что это «Первый канал» нашел меня и заплатил денег, чтобы я так снялся. Но такого не было. Я объяснился [со знакомыми сразу — прим. TUT.BY], вопросов вроде никто не задавал. Я надеялся, что этот позор никогда не всплывет. Но получилось, что всплыло. Нельзя сказать, что это хорошо, но теперь у меня есть возможность извиниться. Оправдаться за это нельзя, ведь кроме меня виноватых здесь нет.

Но после выхода разоблачения ему начали и незнакомцы, недовольные ситуацией. Молодой человек удалил информацию со страниц в соцсетях.

— Пишут неприятные вещи и угрозы. Я по факту заслужил это слышать. Люди пишут мне абсолютно по делу, и мне им нечего ответить.

Позже «Первый канал» извинился за ошибку в сюжете и списал ее на работу недобросовестных стрингеров.

«Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине „майдана“, на самом деле другой человек и проживает в Беларуси», — сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Съемка интервью была сделана стрингерами, так как «журналисты телеканала не имеют возможности работать в Украине». «По их словам [стрингеров — TUT.BY], они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко. Это никак не оправдывает их поступка, стрингеры уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями».

Из компании, которая занималась съемкой сюжета, Виталий уволился еще в ноябре по причинам, не связанным с «ролью» украинца.