В Пинске прошла отчетно-выборная конференция БСЖ

Итоги проделанной работы подвела на отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Полесском драмтеатре, городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин».



В работе форума приняли участие председатель городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, заместитель председателя горисполкома М.В. Ковалевская и председатель городского объединения профсоюзов Г.И. Поликовский. Леонтий Антонович озвучил приветственный адрес организации от председателя горисполкома И.Г. Ребковца. Все мероприятия, добрые акции проходят с участием представительниц ОО «БСЖ». Руководство Пинска искренне отзывалось о каждой, подчеркивая маленькую и большую работу, которую делает женщина.



«Наши пинчанки могут все!» – подытожила Марина Владимировна.



И это действительно так. Активная позиция городской организации ОО «БСЖ» заметна на всех уровнях: в области она лидерует как по количеству первичек (в Пинске их 111, в которые объединены 3162 женщины всех профессий и разных возрастов), так и по совершаемым добрым делам, республиканская организация союза благодарит пинскую – за инициативу и хорошие идеи.



– Безусловно, конкретными делами славен человек, – отметила председатель областной организации ОО «Белорусский союз женщин» В.Н. Пух.



Валентина Николаевна от имени республиканской ОО «БСЖ» Почетной грамотой наградила председателя городской организации общественного объединения В.Н. Кулак, также Почетными грамотами областной организации награждены Л.С. Былинская и Л.Н. Кухарчук, Благодарственные письма вручены А.М. Ковш и Д.А. Лагодич.



Опытом работы городской первички ОАО «Полесье» поделилась Т.А. Лугина, генеральный директор предприятия, о буднях и праздниках участниц первичной организации ГУО «Ясли-сад № 19» рассказала Т.Н. Чернюк, заместитель председателя ПО УО «ПолесГУ» О.А. Теляк – о деятельности и планах первички университета.



На повестке дня конференции были выборы председателя правления городской организации ОО «Белорусский союз женщин». В открытом голосовании делегаты единогласно поддержали кандидатуру В.Н. Кулак, уже много лет возглавляющую организацию.

В.Н. Пух отметила, что свое место Валентина Николаевна занимает по праву и по заслугам. Ее лидерские качества, неугомонность в хорошем смысле слова, энергия, новые идеи, великодушие и милосердие – доказательство ее активной жизненной и гражданской позиции.



– Дорогие подруги! – тепло обратилась Валентина Николаевна, – спасибо за доверие! Благодарю каждую из вас за взаимопонимание, взаимовыручку и взаимодействие. Любите не только своих мужей, детей, любите себя, милых и красивых! – заключила В.Н. Кулак.

Форум завершился просмотром спектакля «Тетки» Полесского драмтеатра.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

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