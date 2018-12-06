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Молодёжь включилась в акцию «Доброе сердце»

07.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Добрых дел много не бывает. Они всегда к месту и, как и положено, приносят больше радости тому, кто их совершает.

Молодёжь включилась в акцию «Доброе сердце»
Об этом говорила на встрече с учащимися Борковичского детского сада-средней школы первый секретарь РК БРСМ Дарья Соколовская.
— С каждым годом актуальность волонтёрства возрастает, — подчеркнула она. — Символ волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодёжи – «Доброе сердце». Каждый человек может найти себе деятельность по душе. Например, помощь детям из многодетных семей, пожилым и одинокопроживающим людям, инвалидам и даже животным.
Кроме того, волонтёр может по желанию получить личную книжку добрых дел. А при поступлении в учебные заведения самым активным Центральный комитет БРСМ выдаст рекомендации.
В Борковичской школе создан волонтёрский отряд «От сердца к сердцу». Пока в нём 12 учащихся, но здесь рады видеть любого, кто неравнодушен к чужой беде и готов предложить руку помощи нуждающимся.
Ребята приняли активное участие в акциях «Крышечки в обмен на жизнь», готовятся к «Чудесам на Рождество».
Волонтёры задумали ещё много добрых и полезных дел. Пусть «Доброе сердце» объединит как можно больше неравнодушных людей и подарит внимание и заботу тем, кто в них нуждается.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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> Добрых дел много не бывает. Они всегда к месту и, как и положено, приносят больше радости тому, кто их совершает. Об этом говорила на встрече с учащимися...
 
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