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Молодёжь включилась в акцию «Доброе сердце»
07.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Добрых дел много не бывает. Они всегда к месту и, как и положено, приносят больше радости тому, кто их совершает.
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> Добрых дел много не бывает. Они всегда к месту и, как и положено, приносят больше радости тому, кто их совершает. Об этом говорила на встрече с учащимися...
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