Молодёжь включилась в акцию «Доброе сердце»

Добрых дел много не бывает. Они всегда к месту и, как и положено, приносят больше радости тому, кто их совершает.



Об этом говорила на встрече с учащимися Борковичского детского сада-средней школы первый секретарь РК БРСМ Дарья Соколовская.

— С каждым годом актуальность волонтёрства возрастает, — подчеркнула она. — Символ волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодёжи – «Доброе сердце». Каждый человек может найти себе деятельность по душе. Например, помощь детям из многодетных семей, пожилым и одинокопроживающим людям, инвалидам и даже животным.

Кроме того, волонтёр может по желанию получить личную книжку добрых дел. А при поступлении в учебные заведения самым активным Центральный комитет БРСМ выдаст рекомендации.

В Борковичской школе создан волонтёрский отряд «От сердца к сердцу». Пока в нём 12 учащихся, но здесь рады видеть любого, кто неравнодушен к чужой беде и готов предложить руку помощи нуждающимся.

Ребята приняли активное участие в акциях «Крышечки в обмен на жизнь», готовятся к «Чудесам на Рождество».

Волонтёры задумали ещё много добрых и полезных дел. Пусть «Доброе сердце» объединит как можно больше неравнодушных людей и подарит внимание и заботу тем, кто в них нуждается.

Анна ЗИМАЦКАЯ.