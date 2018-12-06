Латыши привезли в Верхнедвинск ковёр и варежки

Узорчатые варежки и необычный ковёр. Идеями сохранения национальной культуры с верхнедвинцами поделились гости из Латвии. В центральной районной библиотеке состоялась встреча белорусских и латвийских друзей.

Свой рассказ об истории и значении варежек в национальной культуре латышского народа начальник отдела образования, спорта и культуры Дагдского края Мария Мицкевича начала с цитаты народного поэта Латвии Иманта Зиедониса: «Латыши вошли в мир с узорчатыми варежками и положили их в сокровищницу культурных ценностей рядом с персидскими коврами, индийскими и японскими шелковыми тканями, китайским фарфором, русской деревянной резьбой, брюссельскими кружевами, филигранной чеканкой народов Кавказа».

— У нас прошла акция «К 100-летию Латвии – в вязаных рукавичках», – рассказала гостья. – Участвовало много людей: одни приносили варежки, связанные своими руками, другие доставали из сундуков передающиеся из поколения в поколение семейные реликвии. Вязаные рукавички для жителя Латвии – большая ценность. Издавна без них не обходилось ни одно важное событие в жизни человека: варежки дарили на рождение ребенка, крестины, именины. Даже за впервые подкованную лошадь полагалось дать кузнецу варежки. Особые траурные варежки вязались на похороны для могильщиков. А если речь шла о свадьбе, то здесь их количество насчитывалось десятками.

Неудивительно, что вязать раньше учили с самого детства. К тому моменту, когда девушка выходила замуж, у нее могло быть навязано до ста пар варежек. Только представьте, сегодня известно более пяти тысяч узоров латышских варежек и ни один из них не повторяется!

С собой гости привезли несколько пар варежек и перчаток работы мастериц Регины Паулиня и Дианы Киселёвой.

Учащиеся младших классов СШ №2, которые пришли на встречу, не только с интересом рассматривали привезённые варежки и вязаные перчатки, слушали рассказ об их значении, но и смогли сами придумать свой узор для бумажных рукавичек. Правда, вместо спиц, крючков и ниток в ход пошли яркие фломастеры и мелки. Кто-то старательно копировал предложенные традиционные латышские образцы, другие же, дав волю фантазии, придумывали на ходу свои варианты украшений, среди них даже мелькали забавные рожицы.

Мария рассказала также о цветовых вариантах национальных рукавичек и угостила маленьких участников хлебом домашней выпечки.



Гости из Латвии не только поделились одной из интереснейших национальных традиций своего народа. К 100-летию Латвийской Республики они воплотили в жизнь ешё одну прекрасную идею – создали ковёр Дагдского края. Для этого понадобилось два года, но результатом организаторы остались довольны.



— В создании ковра могли принять участие все желающие, — сказала Мария Мицкевича. – Дети, взрослые, пожилые люди, коллективы — все, кто хотел внести свой вклад в этот подарок Латвии на день рождения. А авторы старались отразить в той или иной форме особенности места, где они живут, ведь каждый человек – это часть нашей республики. Многие участники старались использовать в своих работах национальную тематику. Работы выполнялись в разнообразной технике: вязание, вышивка, аппликация, лоскутное шитьё и других. Отдел образования, культуры и спорта подал пример, создав свой фрагмент, изобразив книгу, микрофон и спортивную атрибутику. Состоит ковёр из 134 фрагментов, хотя присланных работ было гораздо больше. Этот ковёр путешествует по всем нашим волостям, выставляется на различных мероприятиях. Теперь вот привезли в Верхнедвинск и нам приятно, что наиболее понравившиеся фрагменты посетители отмечают «лайками» в виде бумажных сердечек.



Ещё об одной интересной идее – создании большого сундука с приданым для невесты — рассказала заместитель председателя самоуправления Дагдского края Сандра Вишкуре. В него, по задумке, войдёт сотня предметов, которые в давние времена собирали до свадьбы девушки.

Гости и хозяева обменялись сувенирами, а Мария Мицкевича прочла собственное стихотворение, в котором отразила отношения Верхнедвинского района и Дагдского края.

— То, что вы чтите свои традиции, стараетесь их сохранить и передать – замечательно, — отметила председатель районного Совета депутатов И. Ф. Козел. – Это хороший пример, и ваши идеи, возможно, найдут в нашем районе своё, особое воплощение. Мы готовимся к 100-летию образования БССР и также, как латвийские друзья, много делаем для сохранения национального достояния.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Геннадия КОЗЛОВА.