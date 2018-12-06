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Охранять границу помогают дружинники
07.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В Верхнедвинском, Миорском и Браславском районах рубежи государственной границы и пограничной зоны находятся под пристальным контролем. И в этом заслуга не только людей в зеленых погонах, но и членов добровольных дружин. При их содействии неоднократно задерживаются нарушители границы и пограничного режима.
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> В Верхнедвинском, Миорском и Браславском районах рубежи государственной границы и пограничной зоны находятся под пристальным контролем. И в этом заслуга не...
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