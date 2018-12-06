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Охранять границу помогают дружинники

07.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Охранять границу помогают дружинники

В Верхнедвинском, Миорском и Браславском районах рубежи государственной границы и пограничной зоны находятся под пристальным контролем. И в этом заслуга не только людей в зеленых погонах, но и членов добровольных дружин. При их содействии неоднократно задерживаются нарушители границы и пограничного режима.
Сегодня на участке Полоцкого пограничного отряда действуют 8 добровольных дружин общей численностью 66 человек.
Большинство людей совмещают основную работу с охраной приграничья. К примеру, егерь ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» Александр Кочетков – член добровольной дружины «Сеньково», следит за природоохранной обстановкой и одновременно наблюдает за приграничной ситуацией. Конечно, по согласованию с руководителем организации, дружинники могут на определенное время освобождаться от работы, чтобы помочь пограничникам в поиске и задержании нарушителей, патрулировании приграничных населенных пунктов, выявлении контрабанды, маршрутов нелегальной миграции. И такая нелегкая совместная работа, безусловно, приносит результат.
Александр Кочетков в районе д. Игналино обнаружил следы схода с автомобильной дороги неизвестных лиц, передал информацию на пограничную заставу «Совейки», а затем совместно с пограничниками принял участие в поиске. В результате была задержана группа нелегальных мигрантов – 7 граждан Вьетнама, и проводник – гражданин РФ чеченской национальности.
За помощь и участие в пограничном поиске Александр Кочетков награжден нагрудным знаком отличия органов пограничной службы «За дапамогу органам пагранiчнай службы».
Члены добровольных дружин всегда отмечают, что помогают не ради наград, а во благо покоя в своем населенном пункте и близлежащей округе. Такое взаимодействие пограничники и дружинники считают взаимовыгодным и будут продолжать.
Уважаемые граждане! При обнаружении неизвестных либо подозрительных лиц в пограничной зоне или пограничной полосе сообщите об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы или оперативному дежурному Полоцкого пограничного отряда по телефону 8-0214-45-40-75.

 
 
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